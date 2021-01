"Il 7 gennaio a scuola?". Bonaccini guida la rivolta delle regioni, l'ultimo disastro firmato Azzolina: regna il terrore (Di sabato 2 gennaio 2021) La riapertura delle scuole il prossimo 7 gennaio non convince e anzi spaventa le regioni. "Sulla riapertura delle scuole il governo ci riconvochi". L'appello è del presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza Stato-regioni, Stefano Bonaccini. In base a quanto stabilito da Conte e dai suoi ministri, infatti, il 6 gennaio scadrà il dpcm anti-Covid con le misure restrittive delle festività natalizie e il 7 gennaio gli studenti torneranno a scuola in tutta Italia, almeno al 50 per cento per le superiori. Ma la scelta non è stata accolta con favore dagli enti locali, poiché si teme che il ritorno in classe faccia risalire i contagi da coronavirus. "Se c'è preoccupazione diffusa nel Paese - dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) La riaperturascuole il prossimo 7non convince e anzi spaventa le. "Sulla riaperturascuole il governo ci riconvochi". L'appello è del presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza Stato-, Stefano. In base a quanto stabilito da Conte e dai suoi ministri, infatti, il 6scadrà il dpcm anti-Covid con le misure restrittivefestività natalizie e il 7gli studenti torneranno ain tutta Italia, almeno al 50 per cento per le superiori. Ma la scelta non è stata accolta con favore dagli enti locali, poiché si teme che il ritorno in classe faccia risalire i contagi da coronavirus. "Se c'è preoccupazione diffusa nel Paese - dice ...

