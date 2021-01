Ibrox | l' Old Firm nel ricordo della tragedia | 50 anni fa morirono 66 persone

(Di sabato 2 gennaio 2021) A distanza di cinquant'ricorda le sue vittime in un Olddal sapore unico. Rangers e Celtic danno vita oggi al 422° derby di Glasgow nello stesso giorno in cui, esattamente cinque ...

La Gazzetta dello Sport

Scottish Premiership, ventiduesimo turno che mette in programma lo storico Old Firm che vedrà protagoniste Rangers e Celtic.Rangers e Celtic si sfidano nell'Old Firm, uno dei derby più importanti del Mondo: tutte le informazioni e dove vederlo in tv e streaming.