Ibrahimovic | dopo il Milan e Sanremo il nuovo miracolo Con la Svezia agli Europei

Infinito Zlatan Ibrahimovic. dopo il 2020 da record con il Milan, il sogno scudetto cullato a suon di gol e le 5 serate al Festival di Sanremo, l'attaccante che quest'anno compirà 40 anni tondi tondi starebbe per tornare a giocare con la sua Nazionale, la Svezia, a 5 anni dall'addio. L'obiettivo del ct Andersson, spiega la Gazzetta dello Sport, è portare Ibra agli Europei della prossima estate: "Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista", ha spiegato ai media svedesi il tecnico prima di Capodanno, tornando sulla famosa polemica che ha portato Zlatan a rinunciare alla maglia gialloblu.

