Highlights Cantù-Fortitudo Bologna 67-80 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

(Di domenica 3 gennaio 2021) Glidellache sconfiggeper 67-80 nel match valido per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato diA1/2021. La Effe passa al PalaDesio nonostante le assenze di Aradori, Happ, Saunders, Fantinelli e Mancinelli. Decisivo un terzo quarto da 24-10 in cui i bolognesi hanno indirizzato il match a suon di triple: la banda di Dalmonte ne segna 11 su 23 tentativi. Top scorer per gli ospiti Totè (19 punti) e Banks (18), mentre dall’altra parte non sono bastati i 22 combinati da Woodard e Kennedy (12+10). Terza vittoria di fila per la(10), che risale la classifica e stacca proprio i canturini (10). Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.