Henderson: “Papà e il cancro. Non lo vidi per mesi ma giocavo per lui. E quando il Liverpool voleva vendermi…” (Di sabato 2 gennaio 2021) Jordan Henderson si racconta e lo fa ai microfoni del Guardian. Non solo calcio giocato, con il 2020 caratterizzato dalla vittoria della Premier League con il Liverpool, ma anche alcuni retroscena importanti relativi alla sua vita privata degli ultimi anni e non solo. Dal grave problema di salute del padre, fino alla situazione del mondo con la pandemia di Covid-19.Henderson: la malattia del padre, il Liverpool e il "suo" calciocaption id="attachment 1070997" align="alignnone" width="546" Henderson (getty images)/caption"Credo sia stato un 2020 davvero difficile. Sicuramente ha cambiato molte cose", ha esordito Henderson. "Certamente ha messo tutto sotto un'altra prospettiva. Non che io dessi per scontate certe cose, ma mi ha ribadito cosa sono le cose che contato: la famiglia e la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Jordansi racconta e lo fa ai microfoni del Guardian. Non solo calcio giocato, con il 2020 caratterizzato dalla vittoria della Premier League con il, ma anche alcuni retroscena importanti relativi alla sua vita privata degli ultimi anni e non solo. Dal grave problema di salute del padre, fino alla situazione del mondo con la pandemia di Covid-19.: la malattia del padre, ile il "suo" calciocaption id="attachment 1070997" align="alignnone" width="546"(getty images)/caption"Credo sia stato un 2020 davvero difficile. Sicuramente ha cambiato molte cose", ha esordito. "Certamente ha messo tutto sotto un'altra prospettiva. Non che io dessi per scontate certe cose, ma mi ha ribadito cosa sono le cose che contato: la famiglia e la ...

ItaSportPress : Henderson: 'Papà e il cancro. Non lo vidi per mesi ma giocavo per lui. E quando il Liverpool voleva vendermi...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Henderson Papà Per capire cosa succede in UK dovete leggere Alan Bennett Pangea.news