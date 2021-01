Heather Parisi vs Telese, lo scontro sulla questione vaccini corre tramite carta stampata (Di domenica 3 gennaio 2021) Luca Telese contro Heather Parisi sulla questione del vaccino Covid: “Io alla gogna, perché criminalizzare chi ha idee diverse?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi ? (@Heather Parisi) La questione delle vaccinazioni anti Covid sta dividendo l’opinione pubblica, perplessa sulla reale efficacia dell’antidoto che è stato prodotto in tempi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 3 gennaio 2021) Lucacontrodel vaccino Covid: “Io alla gogna, perché criminalizzare chi ha idee diverse?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) Ladelle vaccinazioni anti Covid sta dividendo l’opinione pubblica, perplessareale efficacia dell’antidoto che è stato prodotto in tempi L'articolo proviene da YesLife.it.

RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - heather_parisi : La mia risposta a @lucatelese di @tpi - Corriere : Vaccino anti-Covid, Burioni su Heather Parisi: «Se si ammala si attacca al tram» - Luciano06815942 : RT @roseohara78: Perché Heather Parisi sarebbe no vax? La capite la differenza tra un vaccino testato, sperimentato nei tempi giusti e quin… - carlo_conforti : RT @roseohara78: Perché Heather Parisi sarebbe no vax? La capite la differenza tra un vaccino testato, sperimentato nei tempi giusti e quin… -