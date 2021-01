Hamilton è ufficialmente senza contratto: a rischio la sua presenza nel 2021? (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 1 gennaio Hamilton è ufficialmente “disoccupato”. La data del rinnovo con la Mercedes è ancora lontana. Gli scenari web sourceOggi, 2 gennaio 2021, non è soltanto il secondo giorno del nuovo anno. Da 48 ore infatti il mondo ha un nuovo “disoccupato” di lusso. Si tratta di Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula 1, che dal 31 dicembre 2020 ha terminato il suo contratto con la Mercedes. Il pilota britannico infatti non ha ancora rinnovato con la scuderia anglo-tedesca e, nonostante l’accordo nei mesi scorsi è stato più volte annunciato da entrambe le parti e venga ritenuta cosa fatta, la situazione di incertezza continua a protrarsi più del dovuto. Un ruolo importante in questa particolare vicenda l’avrebbe avuto proprio il Coronavirus: il pilota infatti avrebbe dovuto firmare a dicembre ma la ... Leggi su instanews (Di sabato 2 gennaio 2021) Dal 1 gennaio“disoccupato”. La data del rinnovo con la Mercedes è ancora lontana. Gli scenari web sourceOggi, 2 gennaio, non è soltanto il secondo giorno del nuovo anno. Da 48 ore infatti il mondo ha un nuovo “disoccupato” di lusso. Si tratta di Lewis, campione del mondo di Formula 1, che dal 31 dicembre 2020 ha terminato il suocon la Mercedes. Il pilota britannico infatti non ha ancora rinnovato con la scuderia anglo-tedesca e, nonostante l’accordo nei mesi scorsi è stato più volte annunciato da entrambe le parti e venga ritenuta cosa fatta, la situazione di incertezza continua a protrarsi più del dovuto. Un ruolo importante in questa particolare vicenda l’avrebbe avuto proprio il Coronavirus: il pilota infatti avrebbe dovuto firmare a dicembre ma la ...

