Guida Tv domenica 3 gennaio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 2 gennaio 2021)TvCosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTvRai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Chiara LubichL’amore vince tutto – Film tv sulla storia della fondatrice del movimento dei Focolari ore 23:35 Alighieri Durante detto DanteUn grande appuntamento per raccontare le pagine più importanti della vita del Sommo Poeta, con la “straordinaria partecipazione” di Giovanni Boccaccio, Dino Compagni, Leonardo Bruni, Giovanni e Filippo Villani, interpretati da un cast di ottimi attori, e la narrazione del professor Barbero Rai 2ore 19.40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2ore 21:05 Peter Rabbit 1a TvIl giardino dell’ostile Mr. McGregor è un luogo proibito ai coniglietti prudenti come le ubbidienti Flopsy, Mopsy e ...