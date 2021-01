Grande Fratello Vip, scoppia la passione sotto le lenzuola tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretrelli, VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) L'ex Velino e l'infuencer italo-persiana travolti dalla passione durante la loro prima notte nel Cucurio. Leggi su comingsoon (Di sabato 2 gennaio 2021) L'ex Velino e l'infuencer italo-persiana travolti dalladurante la loro prima notte nel Cucurio.

GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - trash_italiano : PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche v… - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - LuniVale : RT @103puntifelici: Posso dire? Grande fratello non ti perdonerò mai per questo. Per Stefania, per Francesco, per Tommaso, per l’esauriment… - GabrielaSansal1 : RT @103puntifelici: Posso dire? Grande fratello non ti perdonerò mai per questo. Per Stefania, per Francesco, per Tommaso, per l’esauriment… -