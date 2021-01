Grande Fratello Vip, notte di passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: la regia cambia inquadratura (Di sabato 2 gennaio 2021) Chiuso il capitolo Elisabetta Gregoraci, la storia l’ex velino Pierpaolo Pretelli e l’influencer italo-persiana, Giulia Salemi, all’interno della casa del Grande Fratello vip sembra crescere ogni giorno di più. Chiusi nel cucurio dopo la sconfitta di Capodanno, i due si sono lasciati andare a tenere effusioni sotto le coperte, tanto da spingere i social a domandarsi cosa stessero facendo. Movimenti “sospetti” e baci hanno infatti fatto pensare al sesso. E a mettere ulteriori dubbi ai telespettatori è stata la regia: il Grande Fratello ha infatti staccato improvvisamente la telecamera, cambiando l’inquadratura. La nuova coppia, dopo qualche indecisione iniziale, sembra ormai ufficiale. E anche il pubblico segue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Chiuso il capitolo Elisabetta Gregoraci, la storia l’ex velinoPretelli e l’influencer italo-persiana,, all’interno della casa delvip sembra crescere ogni giorno di più. Chiusi nel cucurio dopo la sconfitta di Capodanno, i due si sono lasciati andare a tenere effusioni sotto le coperte, tanto da spingere i social a domandarsi cosa stessero facendo. Movimenti “sospetti” e baci hanno infatti fatto pensare al sesso. E a mettere ulteriori dubbi ai telespettatori è stata la: ilha infatti staccato improvvisamente la telecamera,ndo l’. La nuova coppia, dopo qualche indecisione iniziale, sembra ormai ufficiale. E anche il pubblico segue ...

