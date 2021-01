Grande Fratello Vip, la macabra clip con i “morti illustri” del 2020. Maria Teresa Ruta scoppia a piangere (Di sabato 2 gennaio 2021) Una scena davvero di pessimo gusto, che inevitabilmente ha suscitato aspre polemiche sui social. Canale 5 ha deciso, per la prima volta, di festeggiare il Capodanno con il Grande Fratello Vip. Una puntata speciale del reality di Alfonso Signorini con il quale la rete ammiraglia Mediaset ha dato il benvenuto al 2021, in compagnia dei “vipponi”. Nel corso della lunga diretta, un momento in particolare non è passato inosservato a molti utenti. Il conduttore, infatti, ha deciso di informare i concorrenti, ormai da mesi reclusi nella casa, dei tanti personaggi illustri che purtroppo ci hanno lasciato nel corso di questo tremendo 2020. Solo il 31 dicembre, in quella che doveva essere una serata di festa, i vip del Gf hanno quindi scoperto che erano venuti a mancare Stefano D’Orazio dei Pooh o il grandissimo Gigi ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) Una scena davvero di pessimo gusto, che inevitabilmente ha suscitato aspre polemiche sui social. Canale 5 ha deciso, per la prima volta, di festeggiare il Capodanno con ilVip. Una puntata speciale del reality di Alfonso Signorini con il quale la rete ammiraglia Mediaset ha dato il benvenuto al 2021, in compagnia dei “vipponi”. Nel corso della lunga diretta, un momento in particolare non è passato inosservato a molti utenti. Il conduttore, infatti, ha deciso di informare i concorrenti, ormai da mesi reclusi nella casa, dei tanti personaggiche purtroppo ci hanno lasciato nel corso di questo tremendo. Solo il 31 dicembre, in quella che doveva essere una serata di festa, i vip del Gf hanno quindi scoperto che erano venuti a mancare Stefano D’Orazio dei Pooh o il grandissimo Gigi ...

