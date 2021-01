Gran Bretagna, 58mila contagi. Londra chiude le scuole elementari (Di sabato 2 gennaio 2021) Il lockdown totale non ha arginato i contagi nel Regno Unito. Quello di oggi è un vero e proprio record di nuovi casi: quasi 58mila (ieri erano stati 53mila) con 445 morti. E’ il quinto giorno consecutivo che il Paese registra cifre sopra i 50mila contagi, alle prese con la mutazione del Covid, più veloce nella contagiosità. Per questo motivo, Londra ha deciso di chiudere le scuole elementari fino al 18 gennaio. Una misura che probabilmente non basterà. Repubblica scrive che questa mattina il principale sindacato degli insegnanti britannici, la National Education Union (Neu) si è riunito di urgenza chiedendo la chiusura di tutte le scuole d’Inghilterra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Il lockdown totale non ha arginato inel Regno Unito. Quello di oggi è un vero e proprio record di nuovi casi: quasi(ieri erano stati 53mila) con 445 morti. E’ il quinto giorno consecutivo che il Paese registra cifre sopra i 50mila, alle prese con la mutazione del Covid, più veloce nellaosità. Per questo motivo,ha deciso dire lefino al 18 gennaio. Una misura che probabilmente non basterà. Repubblica scrive che questa mattina il principale sindacato degli insegnanti britannici, la National Education Union (Neu) si è riunito di urgenza chiedendo la chiusura di tutte led’Inghilterra. L'articolo ilNapolista.

