Governo | Fico “Crisi ora sarebbe disastrosa | tutti facciano passo avanti”

ROMA (ITALPRESS) – "Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una Crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a "La Stampa". "L'appello alla responsabilità e allo spirito costruttivo del presidente Mattarella – afferma – è stato molto significativo. Siamo in un momento storico delicatissimo, cruciale, verso il quale è impensabile approcciarsi coltivando meri interessi di parte. sarebbe imperdonabile. Per questo credo che alla fine prevarranno ascolto e responsabilità. tutti devono fare un passo verso gli altri".(ITALPRESS).

ROMA (ITALPRESS) – “Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa”. Lo dice il presidente della Camera, Robe ...

