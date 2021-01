Governo, Renzi sfida ancora Conte "Vediamo se ha i numeri in Aula" (Di sabato 2 gennaio 2021) Dipende da Conte prima e dal Parlamento poi, non da me". In un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia viva, Matteo Renzi, mette nelle mani del premier il boccino della sopravvivenza del Governo, il Conte bis. E precisa: "Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti" ma "se pero' Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 2 gennaio 2021) Dipende daprima e dal Parlamento poi, non da me". In un'intervista a Il Messaggero il leader di Italia viva, Matteo, mette nelle mani del premier il boccino della sopravvivenza del, ilbis. E precisa: "Noi abbiamo messo per iscritto in due documenti le cose che non ci convincono. Sono argomenti di merito, tanti" ma "se pero' Segui su affaritaliani.it

