Governo, Meloni: alleati riflettano, mozione sfiducia non rafforza Conte (Di sabato 2 gennaio 2021) Crisi e voto unica strada? 'Per noi rimane la strada naturale, e se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, il momento per agire è ora. Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Crisi e voto unica strada? 'Per noi rimane la strada naturale, e se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, il momento per agire è ora. Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa ...

FratellidItalia : ?? La #Cina comunista mette in galera chi ha avuto il coraggio di raccontare la verità. ?? Link:… - FratellidItalia : ?? Sfiduciamo Conte. #MozioneDiSfiducia ?? Link: - FratellidItalia : Covid, Meloni: Il Governo non ha nulla da dire su blogger cinese che ha documentato inizio pandemia a Wuhan? - RobertoSignore7 : RT @jacopo_iacoboni: Scusate, chiedo a chi minaccia elezioni: ma non dicevate che bisognava fare il governo Conte2 per evitare il voto ant… - RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Governo, Meloni: alleati riflettano, mozione sfiducia non rafforza Conte #GiorgiaMeloni -