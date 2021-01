Gli Oasis di nuovo insieme nel 2021: Liam Gallagher supplica perdono (Di sabato 2 gennaio 2021) Con l’arrivo del 2021 Liam Gallagher sembra offrire una speranza ai fans, che da più di un decennio sperano in una riunione dei fratelli. Liam Gallagher ha pubblicamente messo fine al litigio con il fratello Noel, dicendo di volergli bene e implorando una riunione degli’Oasis nel 2021. Noel, 53 anni, e suo fratello minore Liam, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Con l’arrivo delsembra offrire una speranza ai fans, che da più di un decennio sperano in una riunione dei fratelli.ha pubblicamente messo fine al litigio con il fratello Noel, dicendo di volergli bene e implorando una riunione degli’nel. Noel, 53 anni, e suo fratello minore, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

beautyqueenint4 : sono mesi che mi sento come quando si sciolsero gli Oasis - starkinreallife : @_faabiianaa_ che poi anche gli oasis mi piacciono, ma conosco solo Wonderwall quindi non sono proprio fan - indiegir : @l0velyh0stage 5sos,Yungblud, le blackpink e bho non me ne vengono in mente altri. Ah i Beatles, gli Oasis e i Nirvana - ilcibicida : C'mon @NoelGallagher! (@liamgallagher ci riprova a riunire gli @oasis) - silviam0denese : voglio scopare quest’anno con tipo un figo che sembra abbia 26 anni ma che in realtà ne ha minimo 16 con i capelli… -