Gli esperti avvertono: "Ecco quando l'Italia potrà tornare ai livelli pre-Covid" (Di sabato 2 gennaio 2021) La ripresa è lontana, lontanissima. Al punto che, per tornare ai livelli precedenti l'arrivo della pandemia di Covid-19, all'Italia saranno necessari almeno cinque anni. A dirlo sono le previsioni della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, secondo le quali per lasciarsi definitivamente alle spalle l'emergenza bisognerà attendere addirittura il 2025. Per quanto riguarda il 2021 appena iniziato, invece, la ripresa nel secondo semestre farà segnare al Paese il +4,7% di Pil (dopo il -9% di quest'anno), ma con un debito che resterà sopra il 160% ancora per diverso tempo. Secondo lo studio, a livello globale i vaccini potrebbero portare a una crescita mondiale intorno al 4,8% nel secondo semestre, compensando il calo del 4,1% del 2020 e portando il Pil aggregato a livelli pre-crisi.

