Gli auguri di morte contro l’infermiera dello Spallanzani erano fake news? I commenti sui social non mancano (Di sabato 2 gennaio 2021) Le «minacce di morte» a Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani nota per aver ricevuto il vaccino Pfizer contro la Covid19, sono false? Questo è quanto viene sostenuto a seguito di una richiesta di rettifica da parte dei legali dell’infermiera pubblicata da Fanpage il 29 dicembre 2020 : Vi rappresentiamo che in data odierna lo scrivente studio legale ha provveduto a diffidare il Messaggero alla immediata rimozione e/o cancellazione dell’articolo apparso nell’edizione odierna a pag. 9, a firma della giornalista Alessia Marani, giacché la ns. assistita non ha mai rilasciato le dichiarazioni ivi riportate (né altre dichiarazioni di sorta), né ha – tantomeno – mai autorizzato chicchessia a rivolgersi alla stampa e/o a terzi per suo conto per rilasciare dichiarazione alcuna. ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) Le «minacce di» a Claudia Alivernini,nota per aver ricevuto il vaccino Pfizerla Covid19, sono false? Questo è quanto viene sostenuto a seguito di una richiesta di rettifica da parte dei legali delpubblicata da Fanpage il 29 dicembre 2020 : Vi rappresentiamo che in data odierna lo scrivente studio legale ha provveduto a diffidare il Messaggero alla immediata rimozione e/o cancellazione dell’articolo apparso nell’edizione odierna a pag. 9, a firma della giornalista Alessia Marani, giacché la ns. assistita non ha mai rilasciato le dichiarazioni ivi riportate (né altre dichiarazioni di sorta), né ha – tantomeno – mai autorizzato chicchessia a rivolgersi alla stampa e/o a terzi per suo conto per rilasciare dichiarazione alcuna. ...

fattoquotidiano : Gli auguri social di Salvini, manda a quel paese il 2020 e poi fa confusione con le date: “Il 2001 deve essere un a… - ItalyMFA : Auguri di #BuonAnno2021 a tutti gli Italiani ????, in particolare ai connazionali all'estero ???? We wish a… - Pres_Casellati : Buon 2021 a tutti gli italiani. #PresidenteCasellati #Senato #Italia???? #Capodanno2021 #1gennaio #Auguri - CosimoFilannino : @Gio1ng Io no, nonostante abbia fatto di tutto per incontrarne qualcuno e scambiarci gli auguri. - lagigetti : Io felice di ricevere telefonata di auguri da ex collega che non sentivo da un pezzo. Io distrutta dal fatto che du… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Napoli, gli auguri di Bakayoko: «Il 2020 ci ha fatto capire tante cose» Il Mattino Maxi Rodriguez compie 40 anni. E il suo Newell’s gli intitola una tribuna dello stadio “Bielsa”

Maxi Rodriguez compie 40 anni e il Newell’s Old Boys ha deciso di omaggiarlo intitolandogli una tribuna dello stadio “Marcelo Bielsa”. “Ti meriti tutte le dimostrazioni d’affetto. E come ringraziament ...

Calcio D – Atletico Terme Fiuggi, il ds Manfra: “L’Augurio? Arrivare presto al professionismo”

In attesa della ripresa del campionato di serie D, prevista per mercoledì 6 gennaio in trasferta contro il Real Giulianova, il direttore sportivo dell’Atletico Terme Fiuggi, Maurizio Manfra (in foto), ...

Maxi Rodriguez compie 40 anni e il Newell’s Old Boys ha deciso di omaggiarlo intitolandogli una tribuna dello stadio “Marcelo Bielsa”. “Ti meriti tutte le dimostrazioni d’affetto. E come ringraziament ...In attesa della ripresa del campionato di serie D, prevista per mercoledì 6 gennaio in trasferta contro il Real Giulianova, il direttore sportivo dell’Atletico Terme Fiuggi, Maurizio Manfra (in foto), ...