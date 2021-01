Giuseppe Conte, depositato nome e logo del suo partito: si chiama “Italia 2023” (Di sabato 2 gennaio 2021) Giuseppe Conte, dopo la sua esperienza al Governo, sarebbe pronto a scendere in campo con un suo partito politico: “Italia 2023”. Dunque sembrerebbe tutto pronto per il partito di Giuseppe Conte, in quanto sono stati depositi nome e logo. Inoltre, esiste già anche un sito, attraverso il quale si possono consultare diverse pagine, costantemente aggiornate, riguardanti l’attività politica del Premier. L’unica pagina ancora vuota del sito è quella che risponde alla voce “gruppo parlamentare”. Quindi i nomi di coloro che affiancheranno Giuseppe Conte in questa nuova avventura politica non sono ancora ben chiari. La scelta del Presidente del Consiglio divide: Alessandra Ghisleri, esperta di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021), dopo la sua esperienza al Governo, sarebbe pronto a scendere in campo con un suopolitico: “”. Dunque sembrerebbe tutto pronto per ildi, in quanto sono stati depositi. Inoltre, esiste già anche un sito, attraverso il quale si possono consultare diverse pagine, costantemente aggiornate, riguardanti l’attività politica del Premier. L’unica pagina ancora vuota del sito è quella che risponde alla voce “gruppo parlamentare”. Quindi i nomi di coloro che affiancherannoin questa nuova avventura politica non sono ancora ben chiari. La scelta del Presidente del Consiglio divide: Alessandra Ghisleri, esperta di ...

