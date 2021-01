Giulio Regeni, i genitori denunciano il governo per la vendita di armi all’Egitto (Di domenica 3 gennaio 2021) Una storia sbagliata quella di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L’ultimo affondo è arrivato dalla Procura egiziana, che lo scorso 30 dicembre ha smontato le indagini per la morte di Regeni, avvenuta ad opera di alcuni agenti della National Security, agenzia di sicurezza interna egiziana. Parole arrivate dopo la chiusura delle investigazioni della Procura di Roma, che rimanda a processo 4 uomini accusati dell’omicidio brutale del ricercatore. I genitori, Paola e Claudio Regeni, la notte di San Salvestro, hanno dichiarato che presenteranno un esposto contro il governo italiano per la vendita di armi all’Egitto. I genitori di Regeni ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Una storia sbagliata quella di, il ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. L’ultimo affondo è arrivato dalla Procura egiziana, che lo scorso 30 dicembre ha smontato le indagini per la morte di, avvenuta ad opera di alcuni agenti della National Security, agenzia di sicurezza interna egiziana. Parole arrivate dopo la chiusura delle investigazioni della Procura di Roma, che rimanda a processo 4 uomini accusati dell’omicidio brutale del ricercatore. I, Paola e Claudio, la notte di San Salvestro, hanno dichiarato che presenteranno un esposto contro ilitaliano per ladi. Idi...

