Giroud fa sognare le pretendenti | «Futuro? Vediamo cosa succede»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Olivierè da tempo vicino a molte squadre di Serie A: nella sessione invernale del 2020 sembrava vicino alla Lazio. Ecco le sue parole Olivierparla del suoai microfoni di Sky Sports Uk. Ecco le parole del francese, da tempo accostato a Inter, Lazio e Juventus. «Vedremorà nei prossimi mesi, ma voglio solo mantenere un’elevata efficienza. Quando non sono in campo cerco solo di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questa squadra e credo davvero che abbiamo una grande possibilità di vincere qualal Chelsea con questa grande squadra». Leggi su Calcionews24.com