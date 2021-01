Giro d’Italia 2021, 4 squadre italiane si contendono 2 wild card. La Eolo Kometa di Basso-Contador favorita. E poi… (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Giro d’Italia 2021 scatterà tra poco più di quattro mesi. La Corsa Rosa inizierà sabato 8 maggio e proseguirà fino a domenica 30 maggio, regalando spettacolo per tre settimane. Il percorso e le 21 tappe devono essere ancora presentate, si era parlato di metà gennaio ma si dovrà probabilmente attendere qualche settimana in più (la data non è ancora stata comunicata). Secondo le indiscrezioni della vigilia saranno però grandi protagonisti lo Zoncolan e le Tre Cime di Lavaredo, mentre la Grande Partenza dovrebbe essere fissata a Torino. All’evento parteciperanno 22 squadre, ciascuna composta da 8 corridori: 19 formazioni sono già note e sono quelle del World Tour, che hanno diritto e dovere di prendere parte alle corse più importanti del calendario. Gli altri tre posti vengono assegnati tramite ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Ilscatterà tra poco più di quattro mesi. La Corsa Rosa inizierà sabato 8 maggio e proseguirà fino a domenica 30 maggio, regalando spettacolo per tre settimane. Il percorso e le 21 tappe devono essere ancora presentate, si era parlato di metà gennaio ma si dovrà probabilmente attendere qualche settimana in più (la data non è ancora stata comunicata). Secondo le indiscrezioni della vigilia saranno però grandi protagonisti lo Zoncolan e le Tre Cime di Lavaredo, mentre la Grande Partenza dovrebbe essere fissata a Torino. All’evento parteciperanno 22, ciascuna composta da 8 corridori: 19 formazioni sono già note e sono quelle del World Tour, che hanno diritto e dovere di prendere parte alle corse più importanti del calendario. Gli altri tre posti vengono assegnati tramite ...

