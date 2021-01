Ginnastica artistica, classe 2005 sei diventata grande: le nuove seniores dell’Italia. Ci sono Mandriota e Vincenzi (Di sabato 2 gennaio 2021) Buon 2021 a tutti, la Polvere di Magnesio entra in una nuova ricca stagione e come tutti gli anni il 1° gennaio rappresenta l’inizio di una nuova vita per moltissime atlete che passano alla categoria senior: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, oggi diventano grandi a tutti gli effetti e possono partecipare alle competizioni più importanti. Tocca alla classe 2005, l’Italia si coccola due atlete: Veronica Mandriota e Chiara Vincenzi. Stando al database della FIG, infatti, soltanto queste due atlete, che spegneranno 16 anni nella stagione appena incominciata, sono in possesso del tesserino agonistico interrnazionale. Veronica Mandriota è tesserata per la Brixia Brescia ed è già stata protagonista in ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Buon 2021 a tutti, la Polvere di Magnesio entra in una nuova ricca stagione e come tutti gli anni il 1° gennaio rappresenta l’inizio di una nuova vita per moltissime atlete che passano alla categoria senior: i piccoli fenomeni che sidistinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, oggi diventano grandi a tutti gli effetti e pospartecipare alle competizioni più importanti. Tocca alla, l’Italia si coccola due atlete: Veronicae Chiara. Stando al database della FIG, infatti, soltanto queste due atlete, che spegneranno 16 anni nella stagione appena incominciata,in possesso del tesserino agonistico interrnazionale. Veronicaè tesserata per la Brixia Brescia ed è già stata protagonista in ...

