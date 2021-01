Giappone, nel Paese del Sol Levante la vita si allunga: il record della donna di 118 anni (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo sabato 2 gennaio non è soltanto il secondo giorno del 2021. È anche, incidentalmente, il compleanno di molte persone sul nostro pianeta, e di una un particolare. La signora Giapponese Kane Tanaka compie infatti 118 anni: è lei, e di gran lunga, l’essere umano più longevo sulla Terra. Perlomeno di coloro che le statistiche ufficiali riescono a registrare. Kane Tanaka è nata il 2 gennaio nel 1903 vive oggi in una casa di cura, accudita e protetta. Nel 2019 il celebre Guinnes dei primati l’aveva ufficialmente riconosciuta come la donna più vecchia del pianeta. Lo scorso settembre la signora Tanaka aveva stabilito il record Giapponese di sempre: 117 anni e 261 giorni. Ogni giorno ginnastica e matematica Adesso quei risultati di longevità vanno riaggiornati. Residente in una casa di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 gennaio 2021) Questo sabato 2 gennaio non è soltanto il secondo giorno del 2021. È anche, incidentalmente, il compleanno di molte persone sul nostro pianeta, e di una un particolare. La signorase Kane Tanaka compie infatti 118: è lei, e di gran lunga, l’essere umano più longevo sulla Terra. Perlomeno di coloro che le statistiche ufficiali riescono a registrare. Kane Tanaka è nata il 2 gennaio nel 1903 vive oggi in una casa di cura, accudita e protetta. Nel 2019 il celebre Guinnes dei primati l’aveva ufficialmente riconosciuta come lapiù vecchia del pianeta. Lo scorso settembre la signora Tanaka aveva stabilito ilse di sempre: 117e 261 giorni. Ogni giorno ginnastica e matematica Adesso quei risultati di longevità vanno riaggiornati. Residente in una casa di ...

