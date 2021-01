GF Vip 5, nuovo stravolgimento del palinsesto: ecco quando andrà in onda (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 cambia ancora: dopo che a dicembre il flop della fiction “Il silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini ha convinto Mediaset a ripristinare in fretta e furia le due puntate settimanali del reality show di Canale 5, a gennaio 2021 si cambia ancora. Stando infatti a quanto scrive Gabriele Parpiglia sul sito “Giornalettismo” il programma di Alfonso Signorini torna in onda una sola volta a settimana, il lunedì. Resta ferma l’intenzione della rete ammiraglia Mediaset di prolungare il GF Vip 5 fino alla fine di febbraio, anche se i concorrenti non lo sanno ancora e non si sa chi deciderà di restare e chi no. Sempre a febbraio, si dovrebbe tornare alle due puntate a settimana. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… “Oggi” rivela che Bettarini amava davvero Elisabetta Gregoraci: pur di vederla si travestiva A quanto pare la storia tra ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 cambia ancora: dopo che a dicembre il flop della fiction “Il silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini ha convinto Mediaset a ripristinare in fretta e furia le due puntate settimanali del reality show di Canale 5, a gennaio 2021 si cambia ancora. Stando infatti a quanto scrive Gabriele Parpiglia sul sito “Giornalettismo” il programma di Alfonso Signorini torna inuna sola volta a settimana, il lunedì. Resta ferma l’intenzione della rete ammiraglia Mediaset di prolungare il GF Vip 5 fino alla fine di febbraio, anche se i concorrenti non lo sanno ancora e non si sa chi deciderà di restare e chi no. Sempre a febbraio, si dovrebbe tornare alle due puntate a settimana. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… “Oggi” rivela che Bettarini amava davvero Elisabetta Gregoraci: pur di vederla si travestiva A quanto pare la storia tra ...

