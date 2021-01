‘Gf Vip 5’, Gabriele Parpiglia preannuncia un nuovo possibile allungamento del reality. Intanto Sonia Lorenzini dice la sua su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e risponde sui presunti tradimenti di Natalia Paragoni (Di sabato 2 gennaio 2021) Sonia Lorenzini è stata eliminata dal Gf Vip 5 ad un passo dal Capodanno. La prorompente ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto il suo ingresso nel reality solo un mese fa, ma il pubblico ha voluto eliminarla al suo primo televoto. Questo pomeriggio, in diretta sulla pagina Instagram di Chi, Gabriele Parpiglia l’ha intervistata. Dopo aver messo a tacere le voci che da anni vedevano in Sonia l’amante di Andrea Damante (ai tempi del tradimento verso Giulia De Lellis), Sonia ha poi raccontato la sua esperienza nel reality. In particolare, l’eliminazione della gieffina sembrerebbe essere dovuta alle parole rivolte a Rosalinda Cannavò, con cui aveva discusso pesantemente: Non è mai uscito dalla mia bocca la parola ... Leggi su isaechia (Di sabato 2 gennaio 2021)è stata eliminata dal Gf Vip 5 ad un passo dal Capodanno. La prorompente ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto il suo ingresso nelsolo un mese fa, ma il pubblico ha voluto eliminarla al suo primo televoto. Questo pomeriggio, in diretta sulla pagina Instagram di Chi,l’ha intervistata. Dopo aver messo a tacere le voci che da anni vedevano inl’amante di Andrea Damante (ai tempi del tradimento verso Giulia De Lellis),ha poi raccontato la sua esperienza nel. In particolare, l’eliminazione della gieffina sembrerebbe essere dovuta alle parole rivolte a, con cui aveva discusso pesantemente: Non è mai uscito dalla mia bocca la parola ...

Antonel60436880 : RT @wellcomeagain: Zenga: Se ci sono sentimenti, fuori non cambia nulla, il problema è se non ci sono sentimenti. Bravo ragazzo #Gregorelli… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GabrieleParpiglia preannuncia un nuovo possibile allungamento del reality. Intanto #SoniaLorenzini dic… - blogtivvu : “Qualcuno ha rotto la mano a Signorini”: giallo al #GFVip - VIDEO - lalala64057318 : Stavo twittando con # GF VIP mi devo aggiornare al #tzvip Crocc: Zenga guarda come spadello Dalla consolle ai fo… - fabio_blob_ : @MikyS03 @QuiMediaset_it Credo abbia espresso una strategia ma con parole sbagliate o travisate. Non ho visto il vi… -