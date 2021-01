Germania, la denuncia: nelle case di riposo si estrae a sorte chi vaccinare | Francia, solo 332 vaccinati in 5 giorni: è polemica (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare. E' così che alcune case di riposo in Germania hanno deciso di far fronte alla carenza di dosi , scatenando una pioggia di critiche. A lanciare l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vera e propria lotteria per decidere chi. E' così che alcunediinhanno deciso di far fronte alla carenza di dosi , scatenando una pioggia di critiche. A lanciare l'...

MediasetTgcom24 : Germania, la denuncia: nelle case di riposo si estrae a sorte chi vaccinare #Germania - Agenzia_Ansa : 'Lotteria per i #vaccini in alcune rsa', bufera in #Germania. La denuncia l' ex segretario di Stato alla sanità Sto… - Corriere : La denuncia in Germania: lotterie nelle case di riposo per il vaccino - ilGatt0Pardo : Coronavirus in Germania, la denuncia: lotterie per il vaccino nelle case di riposo. Presto anche la Lombardia potr… - MarcG_69 : RT @piergiuseppe36: Germania, vaccino al coronavirus agli anziani nelle case di riposo? Si estrae a sorte: la denuncia-choc.. -