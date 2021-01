“Gentile presidente, conosce lo bombe?”. Una lettera minatoria per il governatore Toti nella sede della Regione Liguria (Di sabato 2 gennaio 2021) Anonima e scritta a mano, una lettera minatoria rivolta al governatore della Liguria, Giovanni Toti, è stata consegnata nel giorno della vigilia nella sede della Regione: “Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. conosce le bombe? … Ok“, si legge nella lettera, la cui busta ha un timbro illeggibile ma che certamente è passata dal centro di smistamento di Genova. Una missiva che la Digos di Genova ha già acquisito per seguire una serie di accertamenti tecnico-scientifici, cominciando dal rinvenimento di tracce e impronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Anonima e scritta a mano, unarivolta al, Giovanni, è stata consegnata nel giornovigilia: “Gentilissimo pres. Giovanni, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri.le? … Ok“, si legge, la cui busta ha un timbro illeggibile ma che certamente è passata dal centro di smistamento di Genova. Una missiva che la Digos di Genova ha già acquisito per seguire una serie di accertamenti tecnico-scientifici, cominciando dal rinvenimento di tracce e impronte ...

Covid, lettera minatoria a Toti: “Tenga aperti bar e ristoranti, presidente conosce le bombe?”

Una lettera minatoria contro il presidente della regione Giovanni Toti è stata acquisita dalla Digos lo scorso 24 dicembre. "Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i ...

Una lettera minatoria contro il presidente della regione Giovanni Toti è stata acquisita dalla Digos lo scorso 24 dicembre. "Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i ...