Genitori di Regeni denunciano il governo per la vendita di armi all’Egitto: cosa rischia ora l’Italia (Di sabato 2 gennaio 2021) I Genitori di Giulio Regeni intendono denunciare il governo per l’export di armi verso l’Egitto. Claudio e Paola Regeni hanno spiegato di aver presentato un esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di armi “verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e il governo egiziano è tra questi”. Il riferimento è alla commessa miliardaria che l’Italia ha chiuso con l’Egitto e che prevede la vendita di due fregate multiruolo Fremm, originariamente destinate alla Marina miliare italiana (la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi), ma anche altre quattro navi e 20 pattugliatori (che potrebbero essere costruiti nei cantieri egiziani), 24 caccia ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) Idi Giuliointendono denunciare ilper l’export diverso l’Egitto. Claudio e Paolahanno spiegato di aver presentato un esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di“verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e ilegiziano è tra questi”. Il riferimento è alla commessa miliardaria cheha chiuso con l’Egitto e che prevede ladi due fregate multiruolo Fremm, originariamente destinate alla Marina miliare italiana (la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi), ma anche altre quattro navi e 20 pattugliatori (che potrebbero essere costruiti nei cantieri egiziani), 24 caccia ...

welikeduel : L'intervista integrale di Diego Bianchi a Paola e Claudio Regeni #propagandalive #propagandapergiulio - Tg3web : I genitori di Giulio Regeni, torturato e ucciso nel 2016 al Cairo, annunciano un esposto contro il Governo italiano… - fattoquotidiano : Fregate all’Egitto, i genitori di Giulio Regeni: “Denunciamo l’Italia per vendita di armi a Paesi che violano i dir… - MarioDanisi : RT @PossibileIt: 'L'azione annunciata dai genitori di #GiulioRegeni va rilanciata e sostenuta. La denuncia al governo per la vendita di arm… - ElenaMataldi : RT @Tg3web: I genitori di Giulio Regeni, torturato e ucciso nel 2016 al Cairo, annunciano un esposto contro il Governo italiano per violazi… -