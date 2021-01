Gazzetta: Lozano ha ripreso il suo precedente valore di mercato (Di sabato 2 gennaio 2021) Hirving Lozano, protagonista di questa prima parte di stagione (è il capocannoniere stagionale del Napoli), ha diversi club che lo seguono in Inghilterra, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Gattuso ha rassicurato il club, convinto di poter migliorare il rendimento del messicano. Ora in Premier Lozano ha diversi estimatori e il suo modo di giocare, su velocità e profondità, attira le attenzioni di diversi club. Il Napoli non ha intenzione di privarsene ma oggi il messicano ha ripreso i suoi precedenti valori di mercato. E chi volesse ingaggiarlo dovrebbe offrire a De Laurentiis, per convincerlo, una cifra superiore ai quaranta milioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Hirving, protagonista di questa prima parte di stagione (è il capocannoniere stagionale del Napoli), ha diversi club che lo seguono in Inghilterra, stando a quanto scrive Ladello Sport. Gattuso ha rassicurato il club, convinto di poter migliorare il rendimento del messicano. Ora in Premierha diversi estimatori e il suo modo di giocare, su velocità e profondità, attira le attenzioni di diversi club. Il Napoli non ha intenzione di privarsene ma oggi il messicano hai suoi precedenti valori di. E chi volesse ingaggiarlo dovrebbe offrire a De Laurentiis, per convincerlo, una cifra superiore ai quaranta milioni. L'articolo ilNapolista.

