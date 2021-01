Gateau di patate e zucchine crude

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il è una variante di quello classico, la ricetta è facile e veloce da preparare ed è comoda per i pasti di tutti i giorni o per eventi e cene speciali. Potete utilizzarla anche per gli aperitivi organizzati a casa, vediamo insieme la ricetta Ingredienti: Segui Termometro Politico su Google News 1,2 kg di600 g di200 g di stracchino 50 g di parmigiano reggiano grattugiato Pangrattato 1 uovo Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per preparare il , iniziamo con la preparazione delle: lavate e mettete a bollire lein una pentola capiente. Ledovranno bollire in acqua per circa 30-35 minuti. Intanto lavate bene lee poi asciugatele con un canovaccio pulito, rimuovete le due estremità e infine grattugiatele nel canovaccio stesso. Una ...