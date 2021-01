Gasperini: “Gomez ingombrante? Non ho risposte che possano aiutare. Mercato? Stiamo bene così” (Di sabato 2 gennaio 2021) L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Difficile fare paragoni tra stagioni diverse, quest’anno parlate di inciampo a Bologna, ma la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi è arrivato il 2-2. Difficilmente si vedono differenze così, poi il Bologna ha recuperato ma l’Atalanta ha fatto un’ottima gara. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, poi ognuno vede a proprio modo le cose. Per me l’Atalanta ha fatto una gran partita, domani si riparte dal Sassuolo. Arriviamo da una striscia positiva, abbiamo di fronte un nuovo inizio. Questa settimana è stata molto utile per tutti, ora c’è un nuovo tour de force, però devo dire che nonostante la pausa ridotta siamo pronti per ripartire e giocare. Siamo in una buona posizione, le ultime partite ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) L’allenatore dell’Atalanta Gian Pieroha parlatoin conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Difficile fare paragoni tra stagioni diverse, quest’anno parlate di inciampo a Bologna, ma la squadra ha dominato in lungo e in largo, poi è arrivato il 2-2. Difficilmente si vedono differenze, poi il Bologna ha recuperato ma l’Atalanta ha fatto un’ottima gara. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, poi ognuno vede a proprio modo le cose. Per me l’Atalanta ha fatto una gran partita, domani si riparte dal Sassuolo. Arriviamo da una striscia positiva, abbiamo di fronte un nuovo inizio. Questa settimana è stata molto utile per tutti, ora c’è un nuovo tour de force, però devo dire che nonostante la pausa ridotta siamo pronti per ripartire e giocare. Siamo in una buona posizione, le ultime partite ...

