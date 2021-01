Fuori era Primavera: Gabriele Salvatores racconta su Rai3 l’Italia durante il primo lockdown (Di sabato 2 gennaio 2021) Fuori era Primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown Presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma e già disponibile in streaming su RaiPlay, approda su Rai3 – questa sera alle 22.00 – Fuori era Primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown, il film collettivo firmato da Gabriele Salvatores. La pellicola sarà introdotta da un’anteprima a cura di Massimo Gramellini che, in compagnia di Salvatores, dialogherà sulla situazione attuale e sul difficile anno appena lasciato alle spalle. Nel presentare il suo ultimo lavoro il regista si augura che il film possa trasmettere il senso di solidarietà e vicinanza vissuto durante il primo lockdown ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 gennaio 2021)era- Viaggio nell'Italia delPresentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma e già disponibile in streaming su RaiPlay, approda su– questa sera alle 22.00 –era– Viaggio neldel, il film collettivo firmato da. La pellicola sarà introdotta da un’anteprima a cura di Massimo Gramellini che, in compagnia di, dialogherà sulla situazione attuale e sul difficile anno appena lasciato alle spalle. Nel presentare il suo ultimo lavoro il regista si augura che il film possa trasmettere il senso di solidarietà e vicinanza vissutoil...

MSF_ITALIA : #RepubblicaCentrafricana Denunciamo uccisione di un nostro operatore a seguito di una sparatoria su un mezzo pubbli… - yanez_2006 : @monacelt mi sa che diciamo la stessa cosa. quando tirarono fuori le primule, dissi che era una sciocchezza. usare… - Martina14610412 : RT @frachetwitta: posso dirlo? non se ne può più questo gf era partito come una delle edizioni migliori, ma ora veramente con la pesantezza… - corezzimau : @loren_ch @sbonaccini in effetti i confini tornano abbastanza... a parte la Norvegia che ora è fuori e la penisola… - oggicondusoioo : RT @frachetwitta: posso dirlo? non se ne può più questo gf era partito come una delle edizioni migliori, ma ora veramente con la pesantezza… -