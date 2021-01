Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 2 Gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – Augurare la buonanotte a qualcuno di caro e speciale per noi è un gesto molto nobile e gradito. Soprattutto ora che siamo all’inizio dell’anno nuovo basta un minimo per regalare a qualcuno un inizio speciale. Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.(Alda Merini) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.(Platone) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.(Romano Battaglia) Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 2 gennaio 2021)– Augurare laa qualcuno di caro e speciale per noi è un gesto molto nobile e gradito. Soprattutto ora che siamo all’inizio dell’anno nuovo basta un minimo per regalare a qualcuno un inizio speciale. Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.(Alda Merini) Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanzevita ma, anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.(Patti Smith) Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.(Platone) Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.(Romano Battaglia) Giornal.it.

