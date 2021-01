Frasi del buongiorno | ecco le migliori di oggi 2 Gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)delè sabato 2e siamo in un nuovo anno. Siamo pronti ad affrontarlo con ipropositi e lesperanze. Consuetudine è per noi scambiarci ile manteniamo questa abitudine anche per questo 2021. Vediamo insieme le più belledelper me una colata d’azzurro negli occhi, un caffè che svegli i miei desideri e qualcuno che giochi a scontrarsi con me all’angolo del destino. (Fabrizio Caramagna) Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson) Ci si dovrebbe svegliare ogni giorno con: un bacio della ...