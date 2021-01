Frasi belle sull’anno nuovo | ecco le migliori di oggi 2 Gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)– Abbiamo rimesso tutti le nostre speranze nelanno appena arrivato. Siamo consapevoli di essere di fronti a mesi ancora incerti, ma siamo pronti a fare di tutto per riprenderci le nostre vite. Allora vediamo le pi’. Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.(Antonio Gramsci) Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, alanno non ho da chiedere niente di più.(Friedrich Hebbel) Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Ilanno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e ...