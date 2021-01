FOTO – Il Sindaco di Napoli De Magistris presenta la scritta ‘Napoli” al Maradona

caltalive : “A seguito di sospetto caso Covid, oggi sono stati sanificati con tempestività tutti gli uffici comunali”, si legge… - rosydelpopolo : Si è spento Marco Formentini, primo sindaco leghista di ...www.varesenoi.it › argomenti › regione-3 › articolo › s.… - iaiabella1 : @vicevongola Foto in basso a destra, sindaco di Venezia che brinda senza mask. Messaggio? ?? - JaponicaIrai : @MichelePadova16 @Stefano173456 @virginiaraggi Ecco il pentademente che corre a difendere la sua paladina. Guarda c… - JollyRoger____ : @logika79 @FabioBuggiani @MeNeFrego___ è fake, il vero sindaco, di cui ha rubato la foto, è Guglielmo Cancelli -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Sindaco

Nonna Setta è una cittadina di Roccagorga di 100 anni. Ma non è tutto. Oltre al traguardo raggiunto il Sindaco Nancy Piccaro ha voluto inviare a lei gli auguri più sentiti per aver sconfitto il Covid- ..."vi prego di rispettarla -scrive il sindaco - E’ stata diramata allerta meteo per pioggia intensa per le prossime 36 ore. Facciamo attenzione ...