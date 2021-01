Fonseca | “Mercato? Presto ci sarà un incontro con Tiago Pinto”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) E’ iniziata ufficialmente l’avventura dicome direttore generale della Roma e nella conferenza stampa di presentazione per la gara contro la Sampdoria, Paulo, tecnico giallorosso, ha raccontato i primi momenti passati insieme al dirigente, anche in otticadi gennaio: “Stiamo parlando, adesso sto aspettando chearrivi per continuare i nostri discorsi ma lo stiamo già facendo”. Quanto incidono i fatti di vita privata sui calciatori come Zaniolo?“Io non entro nella vita privata dei giocatori. Voglio dire però che quando è qui è un professionista”. Come sta Pastore? “Si è fermato tanto tempo, ha bisogno di un lavoro specifico e nonpossibile convocarlo per domani”. Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.