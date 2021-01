Follia di Capodanno: l’elettrodomestico lanciato dal balcone (VIDEO) (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vicenda incredibile, prontamente segnalata alle forze dell’ordine. La Follia di un gesto, senza alcun senso. FrigoriferoNotte di Capodanno, siamo all’interno di una casa a Taranto. Tre uomini, sono intenti a sollevare un vecchio frigorifero, li vicino, la ringhiera di quello che potrebbe essere un balcone, o forse un terrazzo. Siamo in ogni caso ad una altezza tipica di un terzo piano. Le urla di incitamento, i tre uomini che si sforzano per appoggiare alla ringhiera il vecchio elettrodomestico. Alla fine, come nelle loro intenzioni, il frigorifero è appoggiato alla ringhiera, pronto per essere lanciato in basso, nel vuoto, in strada. Cronaca di quella che qualcuno chiamerebbe anche tradizione, lanciare qualcosa di vecchio dal balcone. Gesto che al di la del fatto, di apparire ... Leggi su chenews (Di sabato 2 gennaio 2021) Una vicenda incredibile, prontamente segnalata alle forze dell’ordine. Ladi un gesto, senza alcun senso. FrigoriferoNotte di, siamo all’interno di una casa a Taranto. Tre uomini, sono intenti a sollevare un vecchio frigorifero, li vicino, la ringhiera di quello che potrebbe essere un, o forse un terrazzo. Siamo in ogni caso ad una altezza tipica di un terzo piano. Le urla di incitamento, i tre uomini che si sforzano per appoggiare alla ringhiera il vecchio elettrodomestico. Alla fine, come nelle loro intenzioni, il frigorifero è appoggiato alla ringhiera, pronto per esserein basso, nel vuoto, in strada. Cronaca di quella che qualcuno chiamerebbe anche tradizione, lanciare qualcosa di vecchio dal. Gesto che al di la del fatto, di apparire ...

