“Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti – VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche Matilde Brandi è stata tra le protagoniste del Capodanno del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 la notte del 31 dicembre. La ballerina ha giudicato le coreografie dei “vipponi”, scatenando la reazione indispettita di Cecilia Capriotti. “Fly down baby”, Matilde Brandi risponde a Cecilia Capriotti Matilde simpaticissima devo dire, come un pugno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 2 gennaio 2021) Ancheè stata tra le protagoniste del Capodanno del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 la notte del 31 dicembre. La brina ha giudicato le coreografie dei “vipponi”, scatenando la reazione indispettita di. “Fly”,simpaticissima devo dire, come un pugno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

_esistisolotu : @Chiara98184456 Il vero bimbominchia è lui, fly down baby che non sei nessuno - blogtivvu : “Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti – VIDEO #GFVip - Loutoppa : @twosweetghosts Ma infatti. Poi a prescindere mica si può allontanare di colpo, cioè, fly down. - _katiag_ : @ilariasweet94 ma fly down, non sai manco leggere? c’è scritto cercasi Marta Rossi perché si devono prelevare i sol… - giadb_ : RT @matildebrandi30: @Novella_2000 Signora Capriotti avrebbe anche detto che sono una isterica posseduta e frustrata e non ho mai riposto!… -

Ultime Notizie dalla rete : Fly down “Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti – VIDEO Blog Tivvù “Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti – VIDEO

“Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti dopo i giudizi alle coreografie del Grande Fratello Vip, il video.

“Fly down baby”, Matilde Brandi risponde alle pesanti critiche di Cecilia Capriotti dopo i giudizi alle coreografie del Grande Fratello Vip, il video.