Fisco | Gelmini | ‘Gualtieri fermi invio cartelle’

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, il governo è gravemente latitante: a poco servono le generiche dichiarazioni di intenti di esponenti di maggioranza o del governo. Serviva intervenire con il Milleproroghe o con un nuovo decreto per bloccare l'Agenzia delle Entrate ed evitare il salasso dell'Epifania". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, il governo è gravemente latitante: a poco servono le generiche dichiarazioni di int ...

Fisco, pronte a invio 50 milioni di cartelle esattoriali

“Sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, il governo è gravemente latitante". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia all ...

"Sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, il governo è gravemente latitante". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.