Fisco: Gelmini, 'cashback più che regalo di Natale scherzo di Carnevale' (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il cashback di Natale è stato l'ennesimo spot del governo, una specie di click day visto che le risorse non sono neanche lontanamente sufficienti a coprire i tanto pubblicizzati 150 euro a persona. Se tutti gli iscritti alla app avessero davvero speso, confidando nel ristorno, 1.500 euro non riceverebbero che pochi euro. In più le risorse non arriveranno prima della fine di febbraio: più che un regalo di Natale, uno scherzo di Carnevale. Meglio sarebbe stato destinare quelle risorse ad incrementare da subito i ristori per commercianti e ristoratori”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Ildiè stato l'ennesimo spot del governo, una specie di click day visto che le risorse non sono neanche lontanamente sufficienti a coprire i tanto pubblicizzati 150 euro a persona. Se tutti gli iscritti alla app avessero davvero speso, confidando nel ristorno, 1.500 euro non riceverebbero che pochi euro. In più le risorse non arriveranno prima della fine di febbraio: più che undi, unodi. Meglio sarebbe stato destinare quelle risorse ad incrementare da subito i ristori per commercianti e ristoratori”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera.

TV7Benevento : Fisco: Gelmini, 'cashback più che regalo di Natale scherzo di Carnevale'... - TV7Benevento : Fisco: Gelmini, 'Gualtieri fermi invio cartelle'... - ilmetropolitan : #Fisco. #Gelmini: Serve rinvio #cartelle, #Governo faccia un DL ad hoc -- - zazoomblog : Fisco: Gelmini governo dica sì a proposte Fi per stop cartelle esattoriali in Milleproroghe - #Fisco: #Gelmini… - TV7Benevento : Fisco: Gelmini, 'governo dica sì a proposte Fi per stop cartelle esattoriali in Milleproroghe'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Gelmini Fisco: Gelmini, 'Gualtieri fermi invio cartelle' - Sardiniapost.it SardiniaPost Fisco: Gelmini, ‘cashback più che regalo di Natale scherzo di Carnevale’

Meglio sarebbe stato destinare quelle risorse ad incrementare da subito i ristori per commercianti e ristoratori”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

Il buon anno del Fisco: in arrivo 50 milioni di cartelle esattoriali

In tutto 35 milioni tra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) bloccati a metà ottobre scorso con il decreto Rilancio ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Sono invece ...

Meglio sarebbe stato destinare quelle risorse ad incrementare da subito i ristori per commercianti e ristoratori”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.In tutto 35 milioni tra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) bloccati a metà ottobre scorso con il decreto Rilancio ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Sono invece ...