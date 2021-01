zazoomblog : Firenze: maltratta e minaccia i genitori. Arrestato 47enne - #Firenze: #maltratta #minaccia - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Firenze, maltratta e minaccia gli anziani genitori: 47enne arrestato #Firenze - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Firenze, maltratta e minaccia gli anziani genitori: 47enne arrestato #Firenze - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Firenze, maltratta e minaccia gli anziani genitori: 47enne arrestato #Firenze - FirenzePost : Firenze: maltratta e minaccia i genitori. Arrestato 47enne -

Pugni, spintoni, urla e angherie: in carcere un 47enne di Rovezzano. Indagini dei carabinieri: all’uomo era già stato vietato di vedere la famiglia ...I carabinieri lo avrebbero trovato in preda a crisi dovute all’assunzione di alcolici. In più occasioni avrebbe maltrattato gli anziani genitori vessandoli e minacciandoli arrivando, in ...