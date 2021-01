Fiorentina-Bologna, Mihajlovic: “Ribery una forza, ma giocheremo per vincere. Classifica finale? Ecco il mio obiettivo” (Di sabato 2 gennaio 2021) Le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del "Franchi" contro la Fiorentina, mister Mihajlovic ha analizzato la squadra viola, avversario nel match in programma domenica 3 gennaio, alle ore 15,00.VIDEO Fiorentina-Bologna, Prandelli sicuro: “La vittoria contro la Juventus ci ha dato autostima”Di seguito quanto dichiarato dal tecnico dei felsinei."Se la sosta ci ha restituito giocatori a pieno regime? Sicuramente ci ha permesso di recuperare energie psico-fisiche. Con un campionato partito senza ritiro e tante gare ravvicinate era fondamentale. Skov Olsen ha recuperato e anche Dijks, però non hanno ancora 90 minuti. Hickey è guarito dal Covid-19 mentre Sansone è ancora fuori, come Mbaye e Santander. Abbiamo davanti 3 ... Leggi su mediagol (Di sabato 2 gennaio 2021) Le parole del tecnico del, Sinisa.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del "Franchi" contro la, misterha analizzato la squadra viola, avversario nel match in programma domenica 3 gennaio, alle ore 15,00.VIDEO, Prandelli sicuro: “La vittoria contro la Juventus ci ha dato autostima”Di seguito quanto dichiarato dal tecnico dei felsinei."Se la sosta ci ha restituito giocatori a pieno regime? Sicuramente ci ha permesso di recuperare energie psico-fisiche. Con un campionato partito senza ritiro e tante gare ravvicinate era fondamentale. Skov Olsen ha recuperato e anche Dijks, però non hanno ancora 90 minuti. Hickey è guarito dal Covid-19 mentre Sansone è ancora fuori, come Mbaye e Santander. Abbiamo davanti 3 ...

