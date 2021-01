Festività agli sgoccioli: quali sono i giorni rossi e quali quelli arancioni prima dell’epifania (Di sabato 2 gennaio 2021) Il lungo periodo dedicato alle Festività natalizie sta giungendo al termine, gli italiani guardano ormai al 7 gennaio come un miraggio: una data attesa da ristoratori e proprietari di attività commerciali che non vedono l’ora di riaprire (dove sarà possibile). prima però, bisogna affrontare ancora alcuni giorni regolati dalla divisione a fasce più alte previste dal Decreto, i cosiddetti giorni rossi e giorni arancioni che caratterizzeranno la prima parte della settimana dell’epifania. Ultimi giorni di zona rossa Capodanno è passato e i primi giorni del 2021, oltre ad essere segnati da una forte ondata di maltempo mista tra pioggia, neve e gelo, sono suddivisi ancora tra ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il lungo periodo dedicato allenatalizie sta giungendo al termine, gli italiani guardano ormai al 7 gennaio come un miraggio: una data attesa da ristoratori e proprietari di attività commerciali che non vedono l’ora di riaprire (dove sarà possibile).però, bisogna affrontare ancora alcuniregolati dalla divisione a fasce più alte previste dal Decreto, i cosiddettiche caratterizzeranno laparte della settimana. Ultimidi zona rossa Capodanno è passato e i primidel 2021, oltre ad essere segnati da una forte ondata di maltempo mista tra pioggia, neve e gelo,suddivisi ancora tra ...

