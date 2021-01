Festa di Capodanno nel resort di lusso sul Lago di Garda: multate 126 persone (Di sabato 2 gennaio 2021) VIDEO Mentre la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato, non con pochi sacrifici, la zona rossa e ha evitato di raggiungere parenti e amici durante questi giorni di Festa, qualcuno ha preferito aggirare i divieti, festeggiando con un centinaio di amici l’arrivo del nuovo anno. È quanto avvenuto in un resort di lusso di Padenghe, sul Lago di Garda, nel Bresciano. Nei video, diventati virali sui social, si vede parecchia gente che balla senza mascherine, tra brindisi e musica ad alto volume. Tutti i 126 ospiti dell’hotel presenti al party di Capodanno saranno multati per non aver rispettato le norme anti-Covid dell’ultimo Dpcm. A segnalare per prima sui social l’episodio è stata Selvaggia Lucarelli. “A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa”, spiega a Massimo ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021) VIDEO Mentre la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato, non con pochi sacrifici, la zona rossa e ha evitato di raggiungere parenti e amici durante questi giorni di, qualcuno ha preferito aggirare i divieti, festeggiando con un centinaio di amici l’arrivo del nuovo anno. È quanto avvenuto in undidi Padenghe, suldi, nel Bresciano. Nei video, diventati virali sui social, si vede parecchia gente che balla senza mascherine, tra brindisi e musica ad alto volume. Tutti i 126 ospiti dell’hotel presenti al party disaranno multati per non aver rispettato le norme anti-Covid dell’ultimo Dpcm. A segnalare per prima sui social l’episodio è stata Selvaggia Lucarelli. “A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa”, spiega a Massimo ...

