Festa di Capodanno abusiva in una Chiesa del 1500: centinaia di persone tra musica, alcol e droga. Tre arresti (Di sabato 2 gennaio 2021) Una Festa di Capodanno abusiva in piena regola, con centinaia di partecipanti in barba alle regole per il contenimento del Covid, alcol, droghe e una location d'eccezione: una Chiesa risalente al XVI ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) Unadiin piena regola, condi partecipanti in barba alle regole per il contenimento del Covid,, droghe e una location d'eccezione: unarisalente al XVI ...

fattoquotidiano : Festa di Capodanno in un albergo in centro a Roma: 27 persone denunciate. Nel Bresciano party in un resort di lusso - LaStampa : Festa di Capodanno nel resort sul Lago di Garda senza rispetto delle regole: i video sui social - MelogNicoletti : Per quelli che mi hanno insultato per il mio pezzo sui morti dimenticati per non disturbare gli aperitivi; ora fina… - Appleofmyeyes : @Corriere Leggete l’articolo, non guardate solo le figure. Non era un veglione di capodanno ma una festa nei giorni precedenti. - 2002MMAD0691 : @dadoSuperSantos @LibertyAnna @Corriere Se leggi l'articolo di parla di una festa di capodanno... Non di situazioni… -