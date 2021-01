Ferrara: “Il sindaco è stato chiaro Sono solo manovre elettorali” (Di sabato 2 gennaio 2021) di Erika Noschese “Per essere un buon politico bisogna essere un conoscitore della pubblica amministrazione e i miei 30 anni di pubblica amministrazione, sia dal punto di vista gestionale che istituzionale, mi permettono di guardare ad un futuro di grande rappresentanza e di dare un supporto ancora più forte a quella che sarà domani l’amministrazione comunale”. Tempo di bilanci per il presidente del consiglio comunale di Salerno Alessandro Ferrara che annuncia la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2021. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 2 gennaio 2021) di Erika Noschese “Per essere un buon politico bisogna essere un conoscitore della pubblica amministrazione e i miei 30 anni di pubblica amministrazione, sia dal punto di vista gestionale che istituzionale, mi permettono di guardare ad un futuro di grande rappresentanza e di dare un supporto ancora più forte a quella che sarà domani l’amministrazione comunale”. Tempo di bilanci per il presidente del consiglio comunale di Salerno Alessandroche annuncia la sua intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2021. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara sindaco Capodanno, l'ordinanza del sindaco di Ferrara: tutti i divieti e le disposizioni La Nuova Ferrara "Tra le priorità scuola media, sottopasso e piazza di Dogato"

Traccia un bilancio dell’anno che si è concluso e guarda al futuro, il sindaco di Ostellato Elena Rossi. Attraverso il proprio profilo Facebook, il primo cittadino racconta i difficili mesi segnati no ...

In migliaia sul web E Francesco Gabbani accende il Natale

Decine di migliaia di visualizzazioni per Francesco Gabbani. Il cantante carrarese ha tenuto a Ferrara un concerto con il flautista Andrea Griminelli che è stato seguito da migliaia di fans. L’evento ...

