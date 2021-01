FdI lancia la raccolta firme per sfiduciare Conte. Meloni: “Governo inadeguato, va mandato a casa” (Di sabato 2 gennaio 2021) Mandare a casa il Governo Conte, restituendo la parola ai cittadini. Attraverso tutti gli strumenti che la democrazia mette a disposizione. Fratelli d’Italia resta sulla sua strada maestra, anche quando intorno è tutto un parlare di “responsabili”, crisi da scongiurare, voto da evitare a ogni costo. Così, mentre la maggioranza è proiettata a cercare stampelle pur di tenere in piedi un Governo che non regge, FdI chiama a esprimersi gli italiani e lancia una raccolta firme per la sfiducia. Meloni: “Governo inadeguato, sfiduciamolo” “Se anche tu credi che questo Governo sia totalmente inadeguato a gestire la nostra Nazione e la crisi che stiamo vivendo, allora sostieni la nostra proposta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 gennaio 2021) Mandare ail, restituendo la parola ai cittadini. Attraverso tutti gli strumenti che la democrazia mette a disposizione. Fratelli d’Italia resta sulla sua strada maestra, anche quando intorno è tutto un parlare di “responsabili”, crisi da scongiurare, voto da evitare a ogni costo. Così, mentre la maggioranza è proiettata a cercare stampelle pur di tenere in piedi unche non regge, FdI chiama a esprimersi gli italiani eunaper la sfiducia.: “, sfiduciamolo” “Se anche tu credi che questosia totalmentea gestire la nostra Nazione e la crisi che stiamo vivendo, allora sostieni la nostra proposta ...

