Fca-Psa, il 4 gennaio gli azionisti votano per il si alla fusione. Stellantis presto realtà

Lunedì prossimo, 4 gennaio 2021, gli azionisti di Fca e Psa voteranno per il si alla fusione tra i due gruppi, da cui nascerà Stellantis. Ovvero il quarto colosso mondiale dell'auto, stando ai numeri del 2019, il sesto, se si considerano quelli del 2020. Con sinergie (prodotti, piattaforme, tecnologie e acquisti) che consentiranno risparmi per oltre 5 miliardi di euro all'anno, l'80% dei quali a partire dal 2024. Cominceranno i francesi, alle 10 del mattino, mentre Fca si riunirà più tardi, alle 14.30. Secondo le regole di Psa, sarà necessaria la maggioranza dei due terzi, mentre nel caso di Fca basterà quella assoluta. Entrambi gli incontri saranno ovviamente virtuali, vista l'emergenza sanitaria, ma non per questo di portata inferiore. Perché andranno ad unire le loro forze due esponenti storici ...

